Victor Osimhen proche d'être transféré à Naples pour un montant RECORD: Charleroi sourit, Gand grimace

Le Sporting de Charleroi attend certainement avec impatience le dénouement du dossier Victor Osimhen à Naples. Marc Ingla, le directeur général de Lille, a confirmé le départ de l'ancien attaquant carolo pour le club de Dries Mertens, notant que "le joueur a fait son choix, on est dans la dernière étape".

Il y a un an, les Zèbres avaient vendu l'international nigérian contre un montant situé entre 12 et 14 millions d'euros. A présent, il est en partance vers l'Italie. Lille demanderait 80 millions d'euros. Une clause dans le contrat d'Osimhen pourrait permettre à Charleroi de percevoir 16-17 % sur la plus-value.

Au même moment, les discussions se poursuivent avec Jonathan David. L'attaquant canadien de La Gantoise, ciblé pour le remplacer, ne serait plus si loin des Dogues (Lille). "On a des contacts mais on ne peut pas anticiper les avancées", a estimé Marc Ingla.

L'officialisation de l'onéreux transfert d'Osimhen, qui permettrait de réussir le passage devant la DNCG, le gendarme financier du foot français, ressemble à la dernière phase avant de trouver un accord.