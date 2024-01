Westerlo recrute l'attaquant international iranien Allahyar Sayyadmanesh

Sayyadmanesh a effectué ses débuts professionnels en 2018 à l'Esteghal FC. En juillet 2019, il tentait l'aventure en Turquie, à Fenerbhaçe, qui le prêtait à Istanbulspor, au Zorya Lugansk en Ukraine et enfin à Hull City en janvier 2022. Le club anglais décidait de le recruter définitivement six mois plus tard. Il a totalisé 40 présences et 3 buts avec le club de la deuxième division anglaise.

Décrit comme un "attaquant prometteur", Sayyadmanesh compte 7 apparitions et un but avec l'équipe nationale iranienne. Marc Wilmots lui avait accordé ses premières minutes sous le maillot du 'Team Melli' en juin 2019.