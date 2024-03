Westerlo se sépare de Rik De Mil, deux jours après le match contre Genk

Alors que le score était de 1-1 et satisfaisait les deux équipes, les joueurs de Westerlo dirigés par Rik De Mil ont choisi de ne prendre aucun risque et de laisser la défense de Genk faire la passe à dix dans les cinq dernières minutes du temps additionnel. Le résultat a validé la qualification de Genk pour les playoffs 1, et permis à Westerlo d'éviter les playdowns.

"Bien que le club ait envisagé un partenariat à long terme, nous avons estimé qu'il était nécessaire de prendre cette décision", a clarifié le communiqué sur le site internet du KVC. "Le club regrette de devoir prendre cette mesure mais ne peut accepter que ses valeurs et ses normes soient remises en question", est-il écrit, semble-t-il en référence au match contre Genk, qui avait été qualifié de "parodie" de football par le procureur du parquet fédéral de l'Union belge de football, Ebe Verhaegen.