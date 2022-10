Le président d'Anderlecht ne veut pas se presser pour trouver son nouveau coach: "Nous en discutons en interne"

Après le limogeage de Felice Mazzu lundi, le RSC Anderlecht va devoir se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur alors que l'intérim sera assuré par Robin Veldman, le coach des U23 en Challenger Pro League. "Nous sommes en train de discuter du profil recherché en interne", a précisé Wouter Vandenhaute, le président du RSCA, lundi en conférence de presse.

"Nous voulons un jeu attractif avec l'ADN d'Anderlecht et, bien sûr, gagner des matches", a déclaré Vandenhaute. "Nous devons voir si nous voulons d'entraîneur expérimenté ou d'un profil plus jeune qui a déjà du métier mais qui n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau. Toutes ces discussions se font en interne et je ne peux pas encore vous donner de réponse." Le président a déjà écarté une éventuelle prolongation de Robin Veldman si celui-ci décroche de bons résultats lors de son intérim qu'il a débuté lundi par une première séance d'entraînement.

Guillaume Gillet va reprendre les U23

"Nous avons besoin de lui sur le long terme et nous ne voulons pas le brûler. Robin était la seule solution réaliste pour le court terme." Avant de penser à son nouvel entraîneur, Anderlecht veut d'abord renforcer sa structure sportive après que Peter Verbeke a été écarté par une infection virale. "Quand je suis arrivé au club, j'ai nommé Peter Verbeke comme directeur sportif car le club en avait besoin. Maintenant qu'il est écarté, nous devons voir comment nous réorganiser sportivement en interne et voir quel type d'entraîneur nous voulons."

Pour le reste du staff, il a été demandé à Guillaume Gillet, Samba Diawara et Sandro Salamone de reprendre les U23, Robin Veldman ayant pris son staff chez les A. "Nous attendons une réponse de leur part. Pour le reste, Laurent Deraedt, l'entraîneur des gardiens, nous quitte également et Thibaut Meyer reste comme préparateur physique."