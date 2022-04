Divock Origi a encore été décisif en sortant du banc, hier, avec Liverpool. Le Diable Rouge, devenu une icône des Reds après ses performances remarquables en Ligue des Champions il y a deux ans, a inscrit un but et donné un pré-assist contre Everton. Une performance remarquable saluée par son entraîneur, alors que le Belge arrive en fin de contrat dans deux mois.

"Divock est un joueur fantastique pour moi, je sais que cela semble ridicule vu le temps de jeu que je lui donne, mais il est un attaquant de classe mondiale", a lâché l'Allemand, visiblement ému, en conférence de presse. "C'est notre meilleur finisseur, il l'a toujours été, tout le monde vous le dira. On le voit faire des choses incroyables à l'entraînement, mais il n'est pas dans le groupe parce que d'autres joueurs ont aussi des qualités. C'est vraiment dur de prendre cette décision. Tout le monde l'aime, et c'est normal. Il a encore une fois été décisif, je suis très heureux pour lui".

Plus tard, il a enchaîné sur le départ probable du Diable Rouge, qui se dirige droit vers l'AC Milan. "Personne ne me manquera plus que lui", a lancé l'Allemand. "Il va exploser, quel que soit le club où il jouera", a-t-il ensuite détaillé.

Des compliments magnifiques.