Deux buts, un assist et une PLUIE de compliments: Romelu Lukaku a balayé la Lazio (vidéos)

Romelu Lukaku a inscrit un doublé et donné un assist dimanche lors de la victoire de l'Inter Milan face à la Lazio lors de la 22e journée de Serie A (3-1). Les Intéristes récupèrent la place de leader de Serie A.

Grâce à un doublé du nouveau co-meilleur buteur de Serie A avec 16 réalisations, Romelu Lukaku (22e et 45e) et un but de Lautaro Martinez, parfaitement servi par Lukaku (64e), l'Inter Milan s'est défait de la Lazio pour s'emparer de la première place de la Serie A à la suite de la défaite de l'AC Milan samedi face à la Spezia (2-0).

Lukaku a été averti et est sorti dans les arrêts de la rencontre alors que le but de la Lazio a été inscrit par Gonzalo Escalante (61e). L'Inter compte désormais 50 points contre 49 pour le Milan AC. La Lazio est 7e, avec 40 points.

Cette nouvelle performance de classe mondiale de Lukaku enchante la presse italienne, qui le lui rend parfaitement. "Lukaku est le véritable chef. Si vous n'avez pas eu de Saint-Valentin, appelez Romelu Lukaku !", écrit par exemple la Gazzetta dello Sport. "Certains cadeaux prennent du temps à se déballer. Et Romelu Lukaku face à la Lazio avait l'air d'un enfant (même s'il pesait 93 kilos ...) sous le sapin de Noël. Mais il faut savoir mériter certains cadeaux. Cette course tous azimuts pour déraper sur Parolo puis ouvrir la porte à Lautaro est l'emblème d'une puissance physique écrasante. Lukaku est toujours l'homme qui peut changer la donne", poursuit le quotidien italien, visiblement convaincu.

Le Corriere dello Sport est encore plus positif ! "Les Biancocelesti passent à la trappe à cause d'un imprenable Lukaku. L'équipe vole avec lui. Vous avez dit Icardi qui ?", écrit notamment le journal italien. Chez Eurosport, on en fait sans surprise l'homme du match. "Le meilleur. Toujours implacable dans les onze mètres. Il marque un doublé avec un penalty du gauche et un tir du droit qui n'a laissé aucune chance à Reina. Dans le moment le plus délicat du match, lorsque la Lazio revenait, il commence la contre-attaque comme un train, submerge Parolo et emballe la passe décisive pour Lautaro pour le but du break. Homme du match".

Tuttosport, enfin, le compare au célèbre personnage Hulk. "Il y avait trop de Lukaku pour la Lazio, qui a tenté de mettre un bâton dans les roues d'un joueur en pleine forme. C'était le retour de Hulkaku. Il a écrasé la Lazio comme l'incroyable géant vert". Que de compliments pour le Diable Rouge !