Eden Hazard buteur, cela fait visiblement plaisir à la presse espagnole. Le Diable Rouge a offert une qualification importante au Real Madrid, qui disputera les quarts de finale de la Coupe du Roi grâce à son Diable Rouge, auteur d'un joli but finalement décisif face à Elche. Monté pour les prolongations, le Belge a rassuré les médias espagnols, qui n'ont pas tari d'éloges ce matin.

"Il a rappelé à tout le monde qu'il est un grand joueur", écrit par exemple Marca, qui salue sa ténacité. "Il a puni Elche, qui a joué un excellent match. Hazard a marqué un but qui donne l'impression qu'il n'a jamais été blessé", peut-on lire dans le quotidien madrilène. Chez AS aussi, on se réjouit surtout de la performance physique du joueur belge. "Ce sont deux joueurs condamnés qui ont sauvé le Real. Hazard s'est encore une fois montré important au Real Madrid. C'était en fait la première fois qu'il était décisif depuis son arrivée en Espagne. Il semble enfin complètement remis et grâce à lui, le Real est en quart de finale", a écrit le journaliste.

Des louanges qui donnent un peu d'espoir, alors que le Diable Rouge fait l'objet de rumeurs de départ depuis quelques jours.