"Kylian Mbappé ne bougera pas de Paris avec la dernière offre du Real Madrid", annonce un média espagnol

Ce lundi pourrait être un jour-clé pour l'avenir de Kylian Mbappé. Selon le quotidien espagnol Marca, il est clair qu'il va poursuivre son aventure à Paris encore quelques mois à moins que la Casa Blanca ne présente une nouvelle offre qui convainc le président Nasser al-Khelaïfi.

Mais d'après Marca, les deux clubs devraient rester sur leurs positions durant les dernières heures du mercato. Le transfert du jeune champion du monde 2018 ne devrait pas se réaliser, malgré deux propositions alléchantes formulées par le Real Madrid à propos d'un joueur lié au PSG jusqu'en 2022.

La semaine dernière, le Real Madrid a transmis une première offre de 160 millions d'euros, avant de revenir à la charge en proposant 170M EUR plus 10M de bonus quasiment automatique.



"Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat", a fait savoir le directeur sportif parisien Leonardo à quelques médias, dont l'AFP. Toutefois, a lâché le dirigeant brésilien, s'il "a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions".



En attendant le dénouement de l'histoire, Mbappé a bien participé au match du PSG à Reims ce dimanche et a inscrit un doublé.