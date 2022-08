"Ma carte de crédit a déjà été bloquée": Jürgen Klopp fustige le Barça et ses dépenses sur le mercato

Jürgen Klopp fait partie des sceptiques. L'entraîneur allemand n'a pas caché son incompréhension au moment d'aborder la situation du Barça, qui a pu dépenser près de 150 millions d'euros sur le mercato malgré une situation économique très compliquée. Le club, endetté, doit réduire sa masse salariale et a bien failli jouer son premier match de Liga sans certaines de ses recrues. Quelques joueurs arrivés cet été attendent toujours d'être inscrits.

Une situation étonnante, que Klopp a déplorée dans le journal Kicker. "Je ne comprends pas, pour plusieurs raisons. Si vous me dites que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien", a lâché l'Allemand, visiblement peu convaincu. "Ma carte de crédit a déjà été bloquée deux fois, heureusement, c’était il y a plusieurs années. Je vois ça comme un fan de football, et je ne comprends pas. Le seul club que je connais qui a un jour vendu son stade et d’autres droits était le Borussia Dortmund. Aki Watzke (actuel propriétaire du BVB) a dû venir à la dernière seconde pour sauver le tout. Et je ne sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barcelone", a-t-il détaillé.

Klopp fait là référence au rachat à l'époque du Borussia Dortmund, qui avait évité la banqueroute de toute justesse. Il a tout de même conclu en souhaitant au Barça de trouver une solution pour revenir au sommet, qu'ils occupaient il y a encore quelques années.