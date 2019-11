Mbappe2020: les fans de Liverpool militent pour l'arrivée de Kylian Mbappé et se font calmer par Jurgen Klopp

Les supporters de Liverpool sont imaginatifs. Ces derniers ont lancé, ces derniers jours, le #Mbappe2020 pour tenter de faire venir le Français Kylian Mbappé en Angleterre. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur des Reds a voulu mettre fin aux espoirs de ses supporters.

L'histoire débute lorsque Liverpool confirme sa victoire juridique sur New Balance. Conséquence, Liverpool peut signer un accord avec Nike, qui deviendra le prochain équipementier du club britannique. Une marque qui compte dans ses superstars un certain Kylian Mbappé.

Il n'en fallait pas plus pour que les fans des Reds s'imaginent des choses. Certains avançaient l'hypothèse d'un contrat en or massif, concernant l'équipementier et la superstar du Paris Saint-Germain. Un transfert qui fait rêver, au point que le #Mbappe2020 devienne une vraie tendance parmi les supporters, qui savent aussi que Liverpool a tenté le coup en 2017 avant que Kylian Mbappé n'opte pour le PSG.

Interrogé sur ce sujet par le Guardian, l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a tenu à calmer le jeu. Pour lui, ce transfert n'a aucune chance de se réaliser. "Acheter des joueurs de ce calibre est difficile. Je ne vois aucun club capable de s'acheter Kylian Mbappé pour le moment", a déclaré l'Allemand. "C'est comme ça, et nous faisons partie de ces clubs qui ne peuvent pas se le permettre. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, sportivement, il n'y a aucune raison de ne pas le signer. C'est un super joueur. Mais tout est une question d'argent. Il n'y a aucune chance, absolument aucune. Désolé de mettre fin à cette histoire", a ensuite précise le coach.

Le Real Madrid est cité avec insistance comme club acquéreur, mais eux aussi semblent avoir du mal à convenir d'un montant de transfert avec le PSG, qui avait déboursé 180 millions d'euros pour l'accueillir.