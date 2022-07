"Moi, je le supprimerais": Eden Hazard n'en peut plus et propose de supprimer le VAR (vidéo)

Eden Hazard n'est visiblement pas fan du VAR. Dans une interview accordée à la chaîne ESPN, le Diable Rouge a été interrogé sur ces règles qu'il aimerait changer dans le football. Après quelques instants de réflexion, il est revenu sur l'utilisation de l'arbitrage vidéo.

"Je n'aime pas tellement le VAR", a avoué le joueur du Real Madrid. "Le fait que des arbitres fassent des erreurs, cela fait partie du football. Mais les gens n'arrêtent pas de se plaindre, alors ils l'ont créé. Après un but, on attend. Il nous manque cette joie quand on marque. Maintenant, on est toujours là "oh attend, il y a le VAR", donc personnellement, je le supprimerais", a-t-il détaillé ensuite.

Dans la même interview, il a aussi déclaré être extrêmement fier de son parcours. "En un mot ? Je résumerais ma carrière par wow. Pour un petit gars de Braine-le-Comte, une petite ville, être capable de jouer 5 ans au plus haut niveau, d'être ici, dans le meilleur club du monde ? Wow", a sobrement analysé le Diable Rouge. Difficile de lui donner tort.