"On m'a traité de singe et l'arbitre m'a dit que ce n'était rien": sur Twitter, un joueur sénégalais se révolte contre le racisme

En 2022, un peu partout dans le monde, le racisme est encore toujours bel et bien présent. Dernier exemple en date, la mésaventure qui est arrivée Christian Gomis, joueur sénégalais du Lokomotiv Plovdiv, club de première division bulgare. Il raconte sur Twitter :

"Aujourd'hui, contre Arda, Petko Ganev m'a insulté de singe. Ma première réaction a été d'aller voir l'arbitre et il m'a dit que ce n'était rien", explique dans son post qui a été de nombreuses fois relayé sur la twittosphère. "Comment est-ce possible ? Peu importe la couleur que nous sommes, ce genre de chose n'a pas sa place ici et n'importe où !"

Alors qu'un commentaire lui répondait qu'il aurait dû se faire justice lui-même, Gomis a répondu de manière pacifiste : "J'ai pété un plomb, mais je n'ai porté aucun coup !" Le jouera bénéficiera également du soutien de l'international sénégalais, Kalidou Koulibaly.

Pour l'instant, aucune enquête n'a été ouverte par les clubs, ni par la fédération bulgare de football...