"On retrouve un autre joueur": Eden Hazard a bluffé le préparateur physique des Diables Rouges

Eden Hazard aura sans doute été le plus grand gagnant de cette trêve internationale de l'équipe nationale belge. Titularisé trois fois, le Belge a obtenu du temps de jeu dans chaque rencontre (il était monté au Pays de Galles) et a regagné du rythme et de la confiance. S'il a frôlé le but contre la Pologne à Cracovie, il a tout de même vécu une semaine parfaite. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps.

La confiance semble donc renaître chez Hazard, qui s'est fait opérer de la cheville pour retrouver son confort après une saison encore compliquée. Le préparateur physique des Diables Rouges, Richard Evans, a fait le bilan dans les colonnes de L'Avenir. Pour lui, Eden est en train de revenir à son niveau et a impressionné le staff médical. "On retrouve un autre joueur", lance même Evans. "Physiquement et mentalement. C’était une bonne chose de le voir jouer quatre matchs en douze jours. On l’a bien géré et il a été exemplaire à ce niveau. Il n’a plus de douleur et a retrouvé sa pointe de vitesse qu’on n’avait plus vu depuis un moment. Il peut se reposer une grosse quinzaine de jours avant de rependre au Real. Je suis sûr que les 10% qui lui manquent reviendront rapidement avec la préparation. Il aura un programme de préparation puis ira aux États-Unis pour un Clasico en Californie".

Reste à croiser les doigts pour que tout se mette dans le bon ordre la saison prochaine !