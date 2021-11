"Pour qui tu te prends? Tu n'as rien fait": Jérôme Boateng clashe un jeune coéquipier

Le dernier match de Lyon en Ligue 1 s'est soldé par une très lourde défaire 4-1 sur le terrain de Rennes. Le journal l'Equipe révèle ce samedi que l'ambiance était électrique entre les joueurs lyonnais après la défaite.

Selon nos confrères, le défenseur allemand Jérôme Boateng et Rayan Cherki ont dû être séparés quelques minutes après l'humiliation subie face aux Bretons. Sur le terrain, Boateng, en grosses difficultés ce soir-là, avait reproché à Cherki d'avoir tenté et raté un petit pont dans son propre camp en fin de match.

Mais l'international Espoirs ne s'est pas laissé faire et lui aurait répondu sèchement. L'altercation s'est donc poursuivie dans les vestiaires devant l'ensemble de l'effectif, Peter Bosz (le coach), Juninho (directeur sportif) et Jean-Michel Aulas (président) : "Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter", aurait lancé le champion du monde 2014 à son coéquipier.

Les esprits se seront-ils calmés durant la trêve internationale ? Réponse dimanche dans un match au sommet entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.