"Si même lui l'a gagné, c'est qu'on est vraiment bidons !": deux légendes du foot italien se moquent gentiment d'un ancien Ballon d'Or (vidéo)

Quand des légendes se charient, ça fait toujours rigoler.

Francesco Totti et Alessandro Del Piero sont incontestablement deux des plus grosses légendes du football italien. Champions du monde en 2006, les capitaines fidèles de la Roma et de la Juventus sont désormais à la retraite. Profitants de leur temps libre, ils ont donc organisé un petit tchat vidéo où ils reparlent du bon vieux temps.

Alors que vient la question des palmarès, Totti explique que Del Piero "a tout gagné" mais qu'il lui manquait seulement le Ballon d'Or. Ce à quoi le Juventino répondra que "lui (Totti) non plus ne l'avait pas gagné, alors il est tranquille !"

Totti, qui aime toujours bien charrier, ne s'est pas fait prier pour envoyer une pique à un ancien coéquipier, mais également pour s'auto-vanner. "Si Cannavaro l'a gagné, ça veut vraiment dire qu'on est bidon !" Une blague qui aura bien fait rire Del Piero, avec qui Cannavaro aura joué durant ses années à la Juventus.

Mais comme une bonne blague ne vient jamais seule, Totti en a rajouté une couche. "Si j'avais été lui, je n'aurai même pas pris le trophée. J'aurais dit : "Je vous adore, mais le foot, je le laisse aux autres, ce n'est pas pour moi !"

Qu'ils sont taquins, ces Italiens !