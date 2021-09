La soirée de Ligue des Champions était globalement bonne pour nos Diables Rouges hier. Deux d'entre eux ont tout de même brillé de mille feux: Thibaut Courtois, véritable forteresse, et Kevin De Bruyne, dont le retour à Manchester City a donné des ailes à son équipe.

Kevin De Bruyne est de retour aux affaires. Blessé depuis des semaines, touché à le cheville avec la Belgique à l'Euro 2020, il a enfin retrouvé sa place dans le onze hier contre Leipzig. Solide mais en manque de forme physique, il a distiller de nombreux bons ballons et a participé activement au succès 6-3 obtenu à domicile. 71 minutes de jeu qui donnent confiance.

Et ce n'est pas la presse anglaise qui nous dira le contraire. Tous soulignent son influence immédiate sur le niveau des siens. "De Bruyne a été d'une classe supérieure. Offensivement, il a réalisé une performance de haut vol. Avec Chelsea et, surtout, le PSG à l'horizon, son retour en pleine forme est un énorme coup de pouce pour City", écrit par exemple la version britannique d'Eurosport. "Dès le départ, il a montré sa qualité pure. Son centre pour forcer le but contre son camp était presque magique", affirme de son côté le Manchester Evening News, qui ne s'arrête pas à cela. "Le Diable a montré à Guardiola tout ce qu'il allait apporter à City. Car il est un joueur qui met les supporters en haleine avant même de taper dans un ballon. Sur le terrain, il a été également injouable contre Leipzig. Il a toujours couru à la recherche d'une occasion. Et lorsqu'elle se présentait, les gestes de son pied droit étaient aussi dévastateurs que délicieux".

La conclusion, on la laissera au Guardian. "KDB était le chef d'orchestre de cette équipe". Difficile de dire le contraire.

"Les tentacules du Belge"

Un autre homme a brillé par sa performance, mais contre l'Inter Milan. Son nom: Thibaut Courtois. Véritable pilier défensif, le gardien a encore dû sortir des arrêts presque miraculeux, surtout en première période, pour éviter que le Real Madrid ne coule complètement face à la formation italienne. Encore serein et rassurant, il a obtenu des plébiscites logiques dans les médias espagnols.

"Saint Courtois à San Siro", titre même le journal Marca, qui ne sait plus que dire du gardien des Diables Rouges. "Désolé, mais Thibaut Courtois est le meilleur gardien de but du monde en ce moment. Une chose n'a pas changé entre le Real de Zidane et celui d'Ancelotti. Il s'agit de l'autorité et la sécurité de Courtois pour soutenir l'équipe dans les moments les plus compliqués. Thibaut a dû travailler dur pour empêcher un but de l'Inter. Et alors qu'on pensait que le Real était battu, il est miraculeusement apparu", enchaîne le quotidien.

Un son de cloche confirmé du côté de AS, qui souligne là-aussi la grande sérénité du gardien de 29 ans. "Courtois est le seul à être resté debout en première mi-temps car l'Inter était clairement la meilleure équipe dans la première partie du match. Il était impeccable sur les deux tentatives de Dzeko, la tête de Lautaro et le centre de Barella en première mi-temps. En seconde, il s'est également très vite couché sur un coup de casque de Skriniar. Ensuite, le Real a repris ses esprits et le Belge a connu une soirée plus tranquille".

"Lautaro, Dzeko, Çalhanoglu, Perisic... Tous se sont frustrés sur les tentacules du Belge. Madrid a gagné à Meazza grâce à la grande performance du gardien. C'était le meilleur homme sur le terrain. Le sauveur blanc", "Il est le seul, dans un Real désorganisé, à garder les choses en ordre. Il n'a pas été très décisif cette saison. Du moins jusqu'à hier soir (NDLR mercredi soir). Madrid peut le remercier pour la victoire difficile contre l'Inter", embrayent Sport et le Mundo Deportivo.

En Italie aussi, Courtois a impressionné. "Il semble toujours se trouver au bon endroit, presque par hasard. Mais il n'est pas question de hasard. De plus, Courtois semble toujours très calme, rien ne semble le gêner. Une performance exceptionnelle. Il est l'un des meilleurs au monde pour la qualité et la continuité de ses performances. Deux choses qui ne semblent pas être reconnues à leur juste valeur. Car cela fait un moment que Madrid souffre pour rester à flot en Liga et en C1. Tandis que l'influence du Belge sur les résultats de l'équipe de Florentino Perez ne cesse de croître", raconte par exemple la Gazzetta dello Sport.

Que d'éloges pour la pieuvre belge !