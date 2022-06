"Votre copine doit dire 'j'en ai rien à foutre de ton foot'": cet entraîneur craque et sort la causerie de l'année (vidéo)

Le club du FC Rance, qui joue en 4ème ligue vaudoise en Suisse, a un entraîneur particulièrement motivé. Il l'a prouvé avant le début des finales de la compétition, en sortant une causerie déjà devenue légendaire.

Face à ses joueurs, l'homme a poussé ses joueurs à tout plaquer pour réussir leurs matchs. "On pense foot ! Je pense foot, je dors foot, je vis foot, je mange foot. Je ne sors pas le samedi soir. Je parle de foot à ma copine, tout le temps. Elle doit vous dire 'j'en ai rien à foutre de ton foot, pense à moi', non, c'est foot ! Maintenant, on sort de ce vestiaire en équipe et on gagne en équipe !", a-t-il lancé devant des joueurs visiblement emballés.

Si après ça, vous ne la gagnez pas...