A côté, Neymar est un préminime: l'agente d'Erling Haaland prête à pulvériser le record des transferts

Erling Haaland est dans la forme de sa vie. Le joueur norvégien enchaîne les buts cette saison avec son nouveau club de Manchester City, avec déjà 20 réalisations en seulement 14 apparitions. Arrivé pour 75 millions d'euros, Haaland pourrait bien devenir le joueur le plus cher de toute l'histoire du football.

C'est ce qu'a avancé son agente, Rafaela Pimenta, interrogée par Sky Sports. Selon elle, Haaland a tout ce qu'il faut pour être payé presque 5 fois plus cher que Neymar et ses 222 millions d'euros à l'époque. "Si vous mettez en relation sa valeur footballistique, sa valeur en termes d'image, pour les sponsors... on arrive à coup sûr au milliard. C'est logique de comparer Erling à Mbappé, ça donne aussi une idée du marché. Je pense qu'Erling sera le premier joueur à faire l'objet d'un transfert qui sera autour du milliard", a-t-elle affirmé dans le journal.

Avocate de formation, Rafaela Pimenta a aussi refusé de parler de la possible clause libératoire uniquement existante pour favoriser un transfert au Real Madrid. Ce qu'avait déjà démenti Pep Guardiola par le passé.