Allemagne: accueil triomphal pour les joueurs de Leverkusen, après le doublé Coupe/Championnat

Les joueurs du Bayer Leverkusen, auteurs samedi soir à Berlin du premier doublé Coupe/Championnat de l'histoire du club, ont reçu un accueil triomphal dimanche en milieu d'après-midi à la BayArena, après un défilé d'une grosse heure dans les rues de la ville.

Aux alentours de 14h00, le gardien de but et capitaine Lukas Hradecky et le défenseur central et vice-capitaine Jonathan Tah sont sortis les premiers de l'avion assurant la liaison entre Berlin et Cologne/Bonn.