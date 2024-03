Allemagne: Leverkusen pas impérial mais encore vainqueur, à Fribourg

Car même si Fribourg n'a pas démérité, comme l'illustre le magnifique but égalisateur de Ritsu Doan à la suite d'un une-deux joué avec Lucas Höler à la 10e minute (1-1) ou celui de l'espoir Yannick Keitel à dix minutes du terme (79e), le Bayer a sans doute trop de talent. Et il demeure invaincu cette saison.

Le premier but, inscrit dès la 2e minute, a donné le ton. D'un crochet et d'une belle frappe, Florian Wirtz a inscrit son 8e but de la saison et lancé parfaitement les siens (1-0).

Mais les joueurs de Christian Streich ont ensuite fait souffrir la meilleure défense du championnat, trois jours après sa qualification en quart de finale de Ligue Europa où Lerverkusen avait dû batailler contre Qarabag (3-2).