Angleterre: Manchester City voit ses rivaux Arsenal et Liverpool s'effondrer

La course au titre a connu un développement inattendu avec les glissades d'Arsenal et de Liverpool, battus respectivement 2-0 contre Aston Villa et 1-0 contre Crystal Palace, dimanche, pour le plus grand bonheur de Manchester City, leader à six journées de la fin.

L'armada de Pep Guardiola a fait le travail samedi contre Luton (5-1) et a pu assister avec délectation aux contre-performances de ses deux rivaux, désormais deux points derrière elle et confrontés à un calendrier plus relevé.