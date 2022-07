Angleterre: Manchester United et Eriksen veulent réapprendre l'ambition ensemble

En s'engageant vendredi pour trois saisons avec Manchester United, Christian Eriksen veut reprendre le fil d'une carrière bousculée par son arrêt cardiaque durant le dernier Euro, au sein d'un club qui cherche aussi à renouer avec son passé glorieux.

"Manchester United a le plaisir de confirmer que Christian Eriksen a rejoint le club en signant un contrat jusqu'en 2025", ont écrit les Red Devils dans leur communiqué.

Cette annonce vient concrétiser l'accord de principe trouvé le 4 juillet, mais qui restait soumis notamment à des examens médicaux poussés sur le joueur, victime d'un arrêt cardiaque le 12 juin 2021, en plein match de l'Euro.

Eriksen s'était écroulé sur la pelouse du stade de Copenhague, avant d'être ranimé après de longues minutes d'angoisse partagée entre joueurs, spectateurs et téléspectateurs.

Sa signature à Manchester United est surtout l'aboutissement de son retour presque inespéré au football.

La pose d'un défibrillateur interne l'a contraint à résilier son contrat avec l'Inter Milan, en raison de la réglementation locale, mais il lui a permis de reprendre d'abord l'entraînement, puis le chemin des terrains et de la Premier League où il avait brillé avec Tottenham de 2013 à 2020.

- "Des ambitions majeures" -

Brentford, club où une grande partie du staff et quelques joueurs sont Danois, l'a accueilli six mois et accompagné jusqu'à son retour en compétition fin février.

Un pari gagnant, puisque, en onze matches joués, il a grandement contribué au maintien du club avec un but et quatre passes décisives, démontrant qu'il n'avait rien perdu du talent, du toucher et de la vision du jeu qui avaient fait de lui l'un des meilleurs meneurs de jeu européen.

Il a même retrouvé l'équipe nationale, inscrivant, fin mars, un but hautement symbolique lors d'une victoire 3-0 en amical contre la Serbie, sur la pelouse où il avait failli perdre la vie.

Toujours ambitieux, à 30 ans, et libre de tout contrat, il souhaitait encore jouer les premiers rôles.

Des contacts avec Tottenham n'ont pas abouti et ce sont finalement les Red Devils, après une cour pressante de plusieurs semaines, qui ont réussi à le convaincre.

"Manchester United est un club spécial et je suis très impatient de débuter. J'ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à de nombreuses reprises mais le faire sous le maillot rouge de United sera un sentiment incroyable", a commenté le joueur.

"J'ai toujours des ambitions majeures dans ce sport, je sais que je peux encore faire énormément de choses et c'est l'endroit parfait pour poursuivre mon chemin", a-t-il ajouté.

- Emballé par le projet de Ten Hag -

Même si l'arrivée de Erik Ten Hag sur le banc -- un entraîneur dont tout porte à croire qu'il saura l'utiliser au mieux --, a contribué à le convaincre, le choix n'est pas sans risque.

"J'ai vu le travail d'Erik à l'Ajax et je sais quelle richesse de détails et de préparation lui et son staff mettent chaque jour. Il est évident que c'est un coach fantastique. Après lui avoir parlé et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l'équipe joue, je suis encore plus excité pour l'avenir", a expliqué Eriksen, qui va rejoindre son équipe, actuellement en tournée de pré-saison en Australie.

Il arrive pourtant dans un club en crise larvée depuis plusieurs saisons et en chantier.

Sans trophée depuis cinq ans, les Red Devils sont en pleine reconstruction après avoir perdu Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic et Juan Mata, tous partis en fin de contrat, donc gratuitement.

Ils pourraient aussi prochainement perdre Cristiano Ronaldo qui souhaite partir, peu motivé à l'idée de jouer la Ligue Europa l'an prochain.

Du côté des arrivées, Manchester United n'a enregistré, pour le moment, que celle du latéral gauche néerlandais de 22 ans Tyrell Malacia, même s'il ne désespère pas de conclure celle de Frenkie De Jong, de Barcelone, ou de Lisandro Martinez, de l'Ajax.

Le chemin vers de nouveaux titres semble donc encore long pour les Red Devils, mais le come-back d'Eriksen pourrait être une belle source d'inspiration pour eux.