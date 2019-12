Arsenal brise une longue série noire en battant West Ham (vidéo)

Arsenal a brisé sa série de neuf matchs sans victoire en allant l'emporter à West Ham (1-3) lundi au London Stadium, en clôture de la 16e journée de Premier League de football.

Un premier succès aussi pour Freddie Ljungberg qui a remplacé Unai Emery il y a trois matchs, après un nul chez le 18e, Norwich (2-2) et une défaite à domicile contre le 16e, Brighton (1-2). Ces trois points permettent aux Gunners de remonter à la 9e place avec 22 points, à deux longueurs seulement de Manchester United, 5e, et laissent craindre que les jours de Manuel Pellegrini à la tête de West Ham ne soient comptés (16e avec 16 points, un de plus que Southampton, 1er relégué). On a pourtant longtemps cru que ce match allait à nouveau échapper à Arsenal, auteur d'une première période d'une pauvreté insigne (3 tirs, aucun cadré), symptomatique d'une équipe à la confiance en berne.

Ces 45 premières minutes ratées ont été couronnées par un but d'Angelo Ogbonna où la passivité de la défense s'est ajoutée à la malchance d'un ballon détourné par Ainsley Maitland-Niles (1-0, 38e). Le premier quart d'heure du second acte a laissé craindre une prestation du même acabit jusqu'à une reprise en un temps de Gabriel Martinelli (1-1, 60e). C'était déjà le 8e but de la saison pour le Brésilien de 18 ans mais le 1er en championnat, pour sa première titularisation dans cette compétition, au détriment d'Alexandre Lacazette. Les Gunners ont ensuite marqué deux autres buts en neuf minutes: Nicolas Pépé (2-1, 66e) et Pierre-Emerick Aubameyang (3-1, 69e).