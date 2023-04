"Ayez un peu de classe": Manchester United chambre son adversaire et se fait incendier sur les réseaux sociaux

Hier soir se déroulait la demi-finale de la FA Cup entre Manchester United et Brighton. Les Reds Devils étaient dépeints comme largement favoris en avant match, mais force est de constater que Brighton a fait preuve de bien plus de résistance que prévu, tenant le 0-0 jusqu'à la 120e minute.

Les Mancuniens se sont finalement imposés à l'issue d'une spectaculaire séance de tirs au but (7-6). Solly March est le seul joueur à avoir manqué sa frappe lors de cette épreuve, coûtant l'élimination de son équipe, au terme d'un parcours historique. Le milieu de terrain a immédiatement fondu en larmes et a été réconforté par ses coéquipiers et son entraîneur.