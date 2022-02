Ancien joueur de Tottenham, Benoit Assou-Ekotto est resté 7 ans chez les Spurs. Le Camerounais est désormais retraité et s'est confié au journal The Athletic sur ce qu'aurait été sa carrière s'il avait été... moins honnête !

L'ancien international avait déclaré durant sa carrière qu'il jouait au football uniquement pour l'argent et qu'il ne considérait pas le sport comme autre chose que son travail. Il a déjà dénoncé des joueurs qui disent une chose en public et une autre en privé, affirmant qu'il est au moins "toujours honnête". Et il a révélé que sa franchise l'avait peut-être freiné dans sa carrière.

"Même si tout le monde (les autres) est là pour l'argent, même si le propriétaire du club veut gagner de l'argent. Peut-être que certains clubs ne veulent pas acheter un joueur qui joue pour l'argent", dit-il en espérant que "peut-être que dans 50 à 100 ans, les gens comprendront."

"Ce n'est pas un regret mais j'aimerais voir si j'aurais eu la même carrière sans être honnête", a-t-il ajouté.

Celui qui a joué plus de 200 matchs pour les Spurs aurait pu rejoindre l'Italie et la Serie A. Un transfert qui n'a pas eu lieu à cause... de ses cheveux. "J'ai parlé avec un club italien, un club italien stupide - ils ont dit : 'Nous vous aimons mais il est difficile pour nous d'expliquer aux fans que nous signons un joueur avec vos cheveux'."