C1: réveil lyonnais, cauchemar lillois, folie londonienne

Lyon, vainqueur de Benfica 3-1 à domicile, s'est relancé après son revers très douloureux à Lisbonne, alors que la campagne en C1 de Lille est terminée après sa lourde défaite à Valence 4-1, lors de la 4e journée de la Ligue des champions marquée par les remontadas de Chelsea contre l'Ajax et Dortmund face à l'Inter.

.Gr E: les Reds en tête, Naples freiné

La tête était déjà peut-être au choc contre Manchester City en championnat. Le tenant du titre Liverpool a un peu peiné pour battre Genk (2-1), mais ce court succès permet aux Anglais de subtiliser la tête du groupe à Naples accroché à San Paolo. Les joueurs de Klopp ont ouvert le score par Wijnaldum, mais les Belges ont égalisé grâce à leur attaquant tanzanien Samatta avant la mi-temps. Oxlade-Chamberlain a donné la victoire aux Reds sur une frappe puissante (53e).

Le Napoli pouvait rêver des 8e, mais Haaland a (encore) frappé, dès la 11e minute sur penalty pour Salzbourg. Le 7e but dans cette C1 du jeune Norvégien de 19 ans. L'équipe d'Ancelotti a répondu avec Lozano peu avant la pause, mais concèdent le nul 1-1.

.Gr F: faux pas du Barça, cata pour l'Inter

Le Barça est toujours malade. Après la défaite à Levante en Liga (3-1), les Blaugrana ont cette fois concédé le nul 0-0 au Camp Nou face à un solide Slavia, à l'image de son impeccable gardien Kolar. Les Catalans s'en sont remis comme souvent à Messi, mais l'Argentin a trouvé l'arrête de la transversale en première période, puis perdu son face à face contre le portier tchèque en deuxième.

Les Barcelonais restent toutefois en tête de leur groupe avec 8 points, d'autant que l'Inter est tombée à Dortmund (3-2). Le club milanais, pourtant transfiguré cette saison par Conte, a mené 2-0 grâce à Martinez et Vecino, mais un doublé d'Hakimi et un but de Brandt ont renversé les Italiens, qui cèdent même la deuxième place aux Allemands.

.Gr G: Lyon rebondit, Leipzig enchaîne

Une victoire (3-1) et la 2e place du groupe: il fallait bien ça aux Lyonnais pour oublier leur défaite à Lisbonne (2-1) après une boulette du gardien Anthony Lopes. Lors de cette deuxième confrontation face à Benfica, les joueurs de Rudi Garcia ont rapidement ouvert la marque par le jeune défenseur danois Andersen. Après un superbe travail d'Aouar, Memphis, déjà double buteur en L1 ce week-end, a corsé l'affaire pour inscrire son quatrième but en quatre matches de C1 et son 50e avec Lyon. Traoré, très discuté, a répondu en inscrivant le 3e but.

Grâce à ce succès, l'OL remonte en deuxième position à deux points de Leipzig, à nouveau vainqueur du Zenit Saint-Pétersbourg (2-0), cette fois en Russie, grâce à Demme et Sabitzer.

. Gr H: Lille vers la sortie, Blues en folie

Balayé 4-1 à Valence, les Lillois sont éliminés. Sans son héros du précédent match contre Valence, Ikoné, forfait après un accident de voiture sans gravité, Lille a d'abord entretenu l'espoir grâce à Osimhen en ouvrant le score à Mestalla. Mais les jeunes Dogues du LOSC ont encaissé trois buts en moins de vingt minutes, pas aidés par leurs anciens à l'image de Fonte, dont la main a offert le penalty de l'égalisation à Parejo. Les Lillois pointent toujours à la dernière place du groupe avec un seul point et il faudrait un miracle pour espérer accrocher la 3e place synonyme de C3.

8 buts, deux cartons rouges: l'affiche du groupe Chelsea-Ajax Amsterdam a donné lieu à un match totalement fou (4-4). Tout avait merveilleusement commencé pour les Néerlandais qui menaient 4-1 à Stamford Bridge grâce notamment à Ziyech (une passe décisive et coup franc excentré sublime, finalement attribué au gardien Kepa contre son camp). Mais les clubs londoniens ne réussissent décidement pas à l'Ajax depuis la remontada subie face à Tottenham en demi-finales la saison dernière. Un but d'Azpilicueta, puis deux cartons rouges coup sur coup reçus par l'Ajax ont complètement relancé les Blues qui ont égalisé par James. Chelsea conserve la tête du groupe après cette soirée mémorable.