Cigarette et briquet à la main, Marco Verratti était visiblement détendu avant le premier match du PSG (vidéo)

Marco Verratti est un joueur spécial. Incroyable sur un terrain de football, le petit milieu de terrain est également connu pour être souvent sur la touche, blessé et pour son hygiène de vie pas toujours irréprochable. A l'instar de grands joueurs du passé, Verratti fume assez régulièrement.

Si dans le football moderne, cette pratique est plutot mal vue, l'Italien n'en a cure : il a été récemment aperçu sur une vidéo d'un fan, cigarette et briquet à la main.

Si on pourrait croire qu'il essaie de les cacher en les serrant fortement dans sa main, les internautes les plus avisés auront bien repéré les deux objets dans la main gauche du joueur... et forcément ça fait réagir.