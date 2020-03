Coronavirus: la Premier League à l'arrêt jusqu'au 4 avril

La Premier League a annoncé vendredi sur son site internet le report de tous les matchs jusqu'au 4 avril en raison de la propagation du coronavirus.

"C'est une situation sans précédent et nous travaillons étroitement avec les clubs, le gouvernement, la FA et l'EFL. Nous pouvons assurer que la santé et le bien-être des joueurs, staffs et supporters est notre priorité", a expliqué la Premier League.

Ce vendredi, la Premier League avait organisé une réunion d'urgence avec les clubs alors que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, et Callum Hudson-Odoi, l'équipier de Michy Batshuayi à Chelsea, ont tous les deux été testés positifs au coronavirus. "Nous souhaitons avant tout un prompt rétablissement à Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi, et à toutes les personnes infectées par le COVID-19", a déclaré Richard Masters, le président de la Premier League.

Jeudi soir, la Premier League avait déjà décidé de reporter la rencontre prévue ce samedi entre Brighton et Arsenal.

Plus tôt dans la journée, Everton avait également annoncé que tous les joueurs et le staff avaient été placés en quarantaine car un joueur, dont l'identité n'est pas connue, a montré des symptômes de la maladie. Du côté de Bournemouth, c'est le gardien Artur Boruc qui est en quarantaine pour avoir présenté des symptômes en lien avec le coronavirus. À Watford, un joueur dont le nom n'a pas été révélé attend les résultats de ses tests au coronavirus.

Liverpool occupe actuellement la tête de la Premier League avec 25 points d'avance sur Manchester City.