Cristiano Ronaldo annonce le décès de son fils nouveau-né

La superstar du foot Cristiano Ronaldo, qui attendait des jumeaux avec sa compagne, a publié un message lundi sur Twitter pour annoncer la mort de l'un des deux nouveaux-nés.



"C'est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est mort", déclare l'attaquant portugais de Manchester United dans un message cosigné avec sa compagne, la mannequin espagnole d'origine argentine Georgina Rodriguez.



"Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", ajoute le couple, qui avait annoncé en fin d'année dernière qu'il attendait des jumeaux.

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont tenu à remercier le personnel médical.

"Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. Nous sommes dévastés par cette perte et nous implorons le respect de notre intimité en ce moment difficile, ont encore écrit les deux parents. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez."



Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, était déjà père de quatre enfants, dont trois issus d'une gestation pour autrui avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez.