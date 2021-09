Cristiano Ronaldo domine, un Belge dans le top 10: voici les joueurs les mieux payés de la planète

Cristiano Ronaldo est le joueur de football le mieux payé du monde, selon le baromètre du magazine économique Forbes. Il déloge Lionel Messi de la 1e place de ce classement, qui voit Eden Hazard faire partie des dix joueurs les mieux payés de la planète.

Le Portugais, passé de la Juventus à Manchester United cet été, gagnera quelque 125 millions de dollars (106,5 millions d'euros) cette saison, selon les calculs de Forbes. Une grande partie de cette somme (70 millions de dollars) provient de son salaire et des bonus liés à son transfert. Le reste (55 millions) est issu de revenus commerciaux. D'après Forbes, CR7 est le quatrième sportif, tous sports confondus, à qui le sponsoring rapporte le plus, après Roger Federer (90 millions de dollars), LeBron James (65 millions) et Tiger Woods (60 millions).

Ronaldo déloge Lionel Messi de la 1e place du classement des footballeurs les mieux payés. L'Argentin, passé du FC Barcelone au PSG le mois dernier, devrait gagner 110 millions de dollars cette saison (75 en salaire). Deux autres joueurs du PSG sont aux 3e et 4e places: le Bréslien Neymar, 3e avec 95 millions de dollars, et le Français Kylian Mbappé, 4e avec 43 millions de dollars. L'attaquant égyptien de Liverpool Mo Salah est 5e avec 41 millions de dollars de revenus. Suivent Robert Lewandowski (Bayern Munich, 35 millions de dollars), Andreas Iniesta (Vissel Kobe, 35 millions de dollars), Paul Pogba (Manchester United, 34 millions de dollars) et Gareth Bale (Real Madrid, 32 millions de dollars).

Eden Hazard arrive à la 10e place avec 29 millions de dollars de revenus, ce qui en fait le joueur belge le mieux payé selon Forbes. Une grande partie des revenus du Diables proviennent de son salaire au Real (26 millions). Eden Hazard, 30 ans, possède plusieurs accords commerciaux qui lui rapportent 3 millions de dollars.