Cristiano Ronaldo, remplacé, enrage sur le banc: son coach le recadre en conférence de presse (photos)

Manchester United s'est imposé hier face à Brentford (1-3). Une rencontre qu'a disputé Cristiano Ronaldo, titularisé, mais qui a été remplacé à 20 minutes du terme. Une décision qu'il n'a pas appréciée, faisait naître un vif échange avec son entraîneur Ralf Rangnick, qui a fait le tour des réseaux sociaux.

En conférence de presse, Rangnick n'a pas hésité à répondre au Portugais. Il a ainsi dévoilé les mots qui se sont échangés. "Il m'a demandé: 'Pourquoi moi' ? Pourquoi m'enlever ?' Je ne m'attendais pas à ce qu'il me prenne dans ses bras car il n'était pas content. Mais je sais comment réagissent les joueurs qui veulent marquer des buts. Je n'ai aucun problème avec Ronaldo. Je répète: il revenait d'une blessure et il n'avait pas joué depuis 10 jours. Rashford et Martial étaient sur le banc. Alors pourquoi ne pas les utiliser ? Je reprendrais la même décision", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Selon lui, Ronaldo manque un peu de recul sur cette décision. "Bien sûr, je comprends que Cristiano soit ambitieux. Mais peut-être qu'un jour, s'il devient manager, il prendra la même décision après 75 minutes de jeu".