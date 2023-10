Cristiano Ronaldo intouchable, un Diable Rouge dans le top 10: voici les joueurs les mieux payés en 2023

Le journal américain Forbes a sorti son analyse des joueurs les mieux payés de la planète football en 2023. Chaque année, ce classement, considéré comme la référence dans le domaine, permet de voir qui progresse et qui régresse, d'un point de vue des revenus. Le top 10 a été dévoilé ce samedi et confirme une chose: l'arrivée des clubs Saoudiens sur le marché a fait des heureux.

Ainsi, c'est Cristiano Ronaldo qui trône en tête du classement, avec un total estimé de 247 millions d'euros. Attention, tous les montants comprennent les revenus salariaux et liés aux bonus et sponsorings. Le Portugais reste donc intouchable, avec un revenu presque deux fois supérieur à celui de Lionel Messi, qui a signé à l'Inter Miami. L'Argentin devrait tout de même percevoir 128 millions d'euros cette année. Neymar, arrivé à Al-Hilal, va lui percevoir 106,5 millions d'euros et s'installe sur le podium.