De nombreux clubs dans le flou concernant le mercato estival: la FIFA promet de "protéger les clubs et les joueurs"

La FIFA va rapidement apporter des éclaircissements quant à la politique de transferts du prochain mercato estival. Les contrats des joueurs arrivent généralement à terme fin juin alors que la fédération internationale de football a annoncé mercredi que les championnats nationaux avaient désormais jusqu'au 3 août pour se terminer à cause de la pandémie de Covid-19.

"Nous avons créé un groupe de travail qui s'attelle à cette tâche depuis un certain temps et qui fera bientôt des propositions pour protéger les clubs et les joueurs", a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA. La FIFA ne veut pas attendre plus longtemps. De nombreux clubs sont plongés dans l'incertitude et tous ne sont pas d'accord quant à l'arrêt, ou non, des compétitions. "Chacun a des intérêts différents et nous devons désormais aborder des sujets complètement inédits. Je suis convaincu que nous trouverons des solutions en ce qui concerne le calendrier international".