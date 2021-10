Un "battant", un "homme de défis": la légende du cyclisme Bernard Hinault a rendu hommage à Bernard Tapie, décédé dimanche, qui fut le créateur de l'équipe La Vie Claire, la dernière du champion français.

"C'était un personnage hors du commun", a déclaré à l'AFP Bernard Hinault, à qui Tapie, alors homme d'affaires peu connu, avait tendu la main fin 1983 pour bâtir une équipe autour de lui.

"Je sortais d'une opération, il m'a fait confiance", a rappelé le Breton, qui allait ensuite gagner en 1985 un cinquième Tour de France sous les couleurs de La Vie Claire avant de terminer sa carrière, l'année suivante, en enflammant le Tour gagné par son coéquipier américain Greg LeMond.

"Je l'avais eu au début de l'année au téléphone. Il m'avait dit: 'On s'accroche. Il faut se battre, il faut y croire'. C'était son côté battant", a ajouté Hinault qui a fait part de sa "tristesse".

Le champion français avait gardé contact de temps à autre avec Tapie, après que l'homme d'affaires se fut détourné du cyclisme pour se consacrer au football puis à la politique.

"Il avait envie de toucher à tout. Peut-être a-t-il fait une erreur d'aller en politique, mais c'était son choix", a estimé Hinault, qui se souvient avoir été invité par le patron de l'OM lorsque Marseille avait gagné la Ligue des champions en 1993.

Y a-t-il eu un avant et un après Tapie dans le cyclisme, comme l'a souvent avancé Cyrille Guimard, l'ancien mentor de Hinault dans l'équipe Renault ? Le Breton relativise: "On a dit que Tapie avait amené l'augmentation des salaires dans le vélo avec Greg LeMond. Mais Greg ne touchait pas plus que moi. On oublie que le dollar était à 10 francs à l'époque."

Quant aux controverses suscitées par l'ancien ministre, décédé à l'âge de 78 ans, Hinault a tranché: "Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie."