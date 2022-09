Des images déplorables: des hooligans allemands attaquent des supporters anglais avant un match (vidéo)

De nouvelles belles images dans le monde du football...

Si les joueurs allemands et anglais ont offert un spectacle digne de ce nom durant leur match lundi soir qui s'est terminé sur le score de 3-3, les supporters ont été moins beaux à voir, en amont de la rencontre.

Alors que des supporters anglais s'étaient rassemblés dans le pub "The Green Man", une centaine de hooligans allemands sont arrivés, armés de machettes et de poings américains selon les témoins, pour attaquer les supporters des Three Lions.

Selon des témoins, plusieurs personnes ont été blessées et les assaillants n'ont pas pris le temps d'éviter les femmes et enfants.

"Nous buvions une bière avant le match quand une centaine d'Allemands prennent d'assaut le magasin, armés, ils s'en prenaient aussi aux enfants et aux femmes plus âgées", a déclaré un témoin dans les médias anglais.

Cinq personnes ont dû être transportées à l'hôpital.