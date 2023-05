Des terrains au tribunal ? Sergio Agüero menace un arbitre sur Twitch et provoque un raz-de-marée en Argentine

Sergio Agüero a décidément du mal à se tenir à carreau. Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2021 pour cause de problèmes cardiaques, le retraité fait toujours autant parler de lui dans les médias, notamment à cause de son utilisation de la plateforme de streaming Twitch.

Eduardo Aparecio, chargé de la sécurité de la province de Buenos Aires, a réclamé au parquet l’ouverture d’une enquête contre l’ancien joueur de Manchester City. "Il faut en déduire que ses propos à l'égard de l'instance arbitrale, agressifs et disqualifiants, contreviennent manifestement aux préceptes de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sportive, et pourraient être interprétés comme incitant la violence, encore plus lorsqu'il s'agit d'un faiseur d'opinion et d'une référence dans la discipline sportive", détaille l’un des paragraphes du document sur lequel le média argentin El Gráfico est parvenu à mettre la main.

Le club que supporte Agüero, l'Independiente, est actuellement 26e du championnat argentin, à 5 petits points de la lanterne rouge. De quoi expliquer la tension qui envahit le retraité.