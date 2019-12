Diables Rouges ou Red Flames: voici les joueurs et joueuses belges les plus recherchés sur Google en 2019

Google dévoile traditionnellement quelques statistiques insolites à la fin de l'année. Dans le lot figure, pour 2019, le nom des 22 joueurs et joueuses de nos équipes nationales de football.

Google a ainsi décidé de dévoiler deux liste de onze noms: d'un côté les Diables Rouges, de l'autre les Red Flames. L'occasion de mesurer le cote de popularité des joueurs et joueuses composant chacun des vestiaires, alors même qu'aucune des deux équipes n'a pris part au moindre tournoi de grande ampleur.

Honneur aux dames. Tessa Wullaert est la Red Flames la plus recherchée sur Google en 2019. Elle devance Julie Biesmenans et Janice Cayman. Sans surprise, ces trois joueuses faisant partie des plus réputées de notre pays.

Chez les Diables Rouges, c'est Eden Hazard qui domine. Transféré au Real Madrid, le natif de Braine-le-Comte a pris le dessus sur Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Vincent Kompany et Thibaut Courtois referment le top 5.

Voici le onze de chaque équipe, dressé par Google.

Red Flames

Tessa Wullaert, Julie Biesmans, Janice Cayman, Tine De Caigny, Laura De Neve, Laura Deloose, Elena Dhont, Nicky Evrard, Diede Lemey, Marie Minnaert, Kassandra Missipo.

Diables Rouges

Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Jan Vertonghen, Michy Batshuayi, Youri Tielemans, Simon Mignolet, Thomas Meunier.