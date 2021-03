Real Madrid: Eden Hazard va rejouer "des minutes" ce samedi

Eden Hazard, qui a fait son retour à l'entraînement mercredi avec le Real Madrid après avoir été écarté des terrains après une blessure musculaire à la cuisse gauche, pourrait faire son retour sur les terrains samedi en championnat.

Eden Hazard a fait son retour à l'entraînement mercredi avec le Real Madrid. Le Diable Rouge de 30 ans était écarté des terrains après une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Il se dit qu'il pourrait faire son retour sur la pelouse contre Elche (16h15) ce samedi en championnat, tout comme son coéquipier Sergio Ramos, opéré du ménisque début février. "Ils pourront avoir des minutes, bien sûr", a confié Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse. "L'idée est qu'ils aient des minutes, mais je ne vais pas encore dire combien".

Le coach madrilène a fait un petit point sur l'état d'esprit de son n°7: "Je le vois physiquement à 100% et mentalement aussi. Il a surmonté les blessures et les gènes qu'il a pu avoir. Je le vois bien, il va être avec nous et j'espère qu'il pourra jouer".

Ces derniers temps, on avait évoqué des cicatrices psychologiques chez Hazard: "Eden a eu ses problèmes, c'est vrai. Jamais avant de venir à Madrid il n'avait eu une longue blessure. Maintenant, ici, il a eu beaucoup de soucis. Mais il a un long contrat (jusqu'en 2024, ndlr) et quand il sera au top, il va avoir un rendement impressionnant. Il va faire de très bonnes choses ici. J'en suis sûr. Sa forme peut susciter des doutes, mais il a la volonté de très bien faire".

S'il ne sera probablement pas titulaire samedi en Liga, il pourrait l'être mardi prochain en match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame (1-0 à l'aller).

Le retour d'Eden Hazard tombe aussi à point nommé pour les Diables Rouges qui entament leur campagne de qualifications pour le Mondial 2022 le 24 mars face au pays de Galles. La Belgique se rendra ensuite en République tchèque (27/03) avant de recevoir la Biélorussie (30/03). Roberto Martinez dévoilera sa sélection pour ces trois rencontres le vendredi 19 mars.