Remis d'un cancer, il retrouve son joueur préféré sur le terrain 12 ans après sa visite à l'hôpital (vidéo)

Sacha Kljestan et Chris Hegardt ont une histoire commune. Si l'international américain de 36 ans a déjà une belle carrière, celle d'Hegardt ne fait que débuter. Mais les deux hommes se sont déjà croisés, il y a 12 ans, dans un contexte bien différent.

En effet, en 2012, Chris se battait contre un cancer à l'âge de 8 ans. Il avait alors reçu la visite de Kljestan dans sa chambre d'hôpital. Hier, lors du duel entre Charlotte FC et le LA Galaxy, ils se sont retrouvés. Hegardt est un rookie et lance son aventure dans le football. Au coup de sifflet final, il n'a pu s'empêcher d'aller donner son maillot à celui qui est devenu son ami et qui lui avait offert le sien il y a 12 ans maintenant.

Une vraie démonstration de complicité.