Entraîneur de son choix, mercato à la carte, choix de ses coéquipiers: l'incroyable contre-offre du PSG pour Kylian Mbappé

Encore un rebondissement dans la saga du transfert de Kylian Mbappé. Le joueur français, qui a déjà reçu une offre mirobolante du Real Madrid pour les rejoindre dès le 1er juillet, a désormais une nouvelle proposition à analyser. Cette dernière vient du PSG et contient certains éléments inattendus.

Selon El Chiringuito et Romain Molina, le PSG a proposé à Kylian Mbappé d'avoir un rôle de plus en plus important dans la stratégie sportive du club. S'il prolonge, il aura ainsi le droit de choisir l'entraîneur du club et pourrait définir des joueurs à recruter en priorité. Pire, il pourrait aussi décider quels joueurs doivent quitter le club. Avec un plan en tête: gagner la Ligue des Champions.

La presse espagnole commence à paniquer et évoque désormais une possible prolongation de Mbappé d'un an ou deux au PSG.

Indice de crédibilité: 3/5, possible. Le Français a pris une telle importance dans le projet parisien qu'une offre de ce genre ne serait pas étonnante. Dans le concret, son poids serait cependant nettement moins important qu'annoncé. Cela ressemble à un coup de bluff.