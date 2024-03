Equipe de France: Clauss-Koundé, la primaire à droite

Jonathan Clauss, meilleur contre-attaquant, et Jules Koundé, meilleur défenseur, se disputent la place de latéral droit de l'équipe de France dans l'optique de l'Euro-2024. Nouveau sondage samedi en match amical contre l'Allemagne, à Décines.

Mais Clauss a été titulaire quatre fois sur les six derniers matches des Bleus, et Koundé deux fois - il a certes manqué sur blessure (genou) le rassemblement d'octobre.

Sur ces critères, Koundé pourrait avoir la préférence, surtout contre un ténor comme l'Allemagne, même si la "Mannschaft" ne vit pas sa meilleure période, éliminée dès le premier tour des deux dernières Coupes du monde et seulement 8e de finaliste du dernier Euro.

Le Barcelonais a plus d'expérience en Bleu, il compte 24 sélections (aucun but) contre 10 au Marseillais (1 but), mais le duel reste ouvert.

- Requinqués -

Les deux joueurs ont un point commun: ils ont traversé des moments difficiles en début d'année. Mais Didier Deschamps estime qu'ils se sont bien repris tous les deux.