Equipe de France: Mbappé "comprendrait" s'il était sifflé au Vélodrome

"Le leadership a été défaillant mais on a été dépassés sur pas mal d’aspects. Il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matches qui nous attendent, on va au-devant de grosses déconvenues. On devait avoir un autre visage. Maintenant, le match est passé, on a comme objectif de montrer une réaction. Il faut prendre conscience que ce qu'on a fait n'était pas suffisant", a-t-il dit.

Il a toutefois tenu à relativiser la portée du résultat contre la Mannschaft dans l'optique de l'Euro-2024 (14 juin - 14 juillet).

"Il y a eu des compétitions où les matches d'avant, on a pris des roustes et au final on a fait de grandes compétitions. Il y a eu des compétitions où on a gagné nos matches amicaux et on est rentré à la maison très vite. Les matches amicaux donnent des indications mais il n'y a pas de vérité. La preuve, on a perdu deux fois contre les Allemands en amical et je n'ai jamais perdu contre eux en match officiel", a-t-il expliqué.