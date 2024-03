Equipe de France: rebond obligatoire contre le Chili

Il faut dire que la défaite au Groupama stadium a fait tâche. Les Français, parmi les grands favoris de l'Euro, ont fait pâle figure, avec leur absence totale de pressing, surtout contre un adversaire de ce niveau.

"Il vaut mieux la prendre maintenant", assure le capitaine Kylian Mbappé, venu pour la seconde fois d'affilée en conférence de presse d'avant-match. "Avant l'Euro en 2021 on n'a pas pris de claque, on a battu tout le monde dans les matches amicaux et on a pris la claque en 8e et on est rentré à la maison. Si ce match-là peut nous servir..."

Les Bleus sont tout de même désormais dans l'obligation de chasser le scepticisme ambiant lors de ce dernier match avant la liste pour l'Euro. Un deuxième revers d'affilée, qui serait une première depuis 2015, serait extrêmement fâcheux alors que la phase finale approche à grands pas (14 juin-14 juillet).