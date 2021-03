Erling Haaland a demandé à quitter Dortmund et achète une maison en Espagne

(c) belga

Erling Haaland est le joueur en vue cette saison. Le prodige norvégien enfile les buts avec une facilité déconcertante et attire les convoitise des plus grands clubs européens.

Le média espagnol Deportes Cuatro annonce que le joueur de Dortmund a fait savoir à sa direction son souhait de quitter le club cet été. Le club allemand pourrait être tenté de garder son sérial buteur un peu plus longtemps (son contrat dure jusque 2024) mais une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros qui sera active dès l'été 2022 pourrait pousser les dirigeants allemands à vendre leur star dès cet été pour ramasser la plus grosse somme possible.

Un prix de 150 millions est évoqué ci et là.

Le Norvégien et sa famille ont récemment acheté une maison à Marbella, dans le sud de l'Espagne. Deportes Cuatro y voit un indice de plus vers sa future destination : le Real Madrid. Le joueur de 20 ans mettant régulièrement des "likes" sous les photos des joueurs du Real, le média espagnol conclut que la Casa Blanca est la destination privilégiée de l'attaquant.

De son côté, Los Blancos n'ont jamais caché leur intérêt pour Haaland même si la cible prioritaire reste Kylian Mbappe.