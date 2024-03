Espagne: condamné pour viol, le footballeur Dani Alves demande la liberté provisoire

Le footballeur brésilien Dani Alves, condamné le mois dernier à quatre ans et demi de prison pour viol, a demandé mardi sa liberté provisoire à un tribunal de Barcelone, en attendant d'être fixé sur l'appel qu'il a déposé contre sa condamnation.

Dani Alves, qui comparaissait par vidéoconférence depuis la prison de Barcelone où il est détenu, a assuré aux juges qu'il ne prendrait pas la fuite s'il obtenait cette remise en liberté et a ajouté qu'il croyait en la justice, ont encore précisé ces sources judiciaires.

L'avocate d'Alves, Me Inés Guardiola, a plaidé que son client, en détention depuis janvier 2023, avait déjà purgé un quart de la peine prononcée contre lui en février et a assuré qu'il ne chercherait pas à s'enfuir, ont indiqué des sources judiciaires.

La décision des magistrats pourrait être rendue publique assez rapidement.

En revanche, les appels déposés à la fois par le parquet et par Dani Alves concernant la peine elle-même seront jugés plus tard et par une autre instance.

L'ancien joueur de 40 ans a été condamné le 22 février à quatre ans et demi de prison, ainsi qu'à verser 150.000 euros à sa victime, pour le viol d'une jeune femme en décembre 2022 dans une discothèque de Barcelone, alors que le parquet avait requis une peine de neuf ans de prison.