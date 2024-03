Espagne: Dani Alves est sorti de prison après avoir payé une caution d'un million d'euros

Le footballeur brésilien Dani Alves, condamné en première instance en février pour viol à quatre ans et demi de prison, est sorti lundi de la prison espagnole où il était détenu depuis plus d'un an, après s'être acquitté du paiement d'une caution d'un million d'euros.

Il aura fallu cinq jours à L'ex-star du FC Barcelone, de la Juventus ou encore du Paris Saint-Germain pour réunir cette somme, puisque le principe de cette remise en liberté sous caution dans l'attente de son procès en appel avait été décidé par le tribunal mercredi dernier.