Espagne: le Barça musèle l'Atlético et s'envole vers le titre

Un but qui va faire le plus grand bien à l'ailier blaugrana, relancé par Xavi sur ce match de gala et qui n'avait marqué qu'un seul but toutes compétitions confondues depuis le 1er novembre (lors du succès 4-0 à Elche le 1er avril, pour sa dernière titularisation).

En l'absence d'Ousmane Dembélé, dont le retour est attendu la semaine prochaine, Torres s'est montré plus réaliste que le goleador polonais Robert Lewandowski, muet pour le quatrième match de suite.

Auteur d'un début de saison en boulet de canon, "Lewy" a levé le pied depuis janvier: au cours des neuf derniers matches des Barcelonais, l'avant-centre n'a marqué que lors d'une seule rencontre, à Elche, précisément.