Euro-2024: la Pologne et l'Ukraine qualifiées pour la finale des barrages

La Pologne et l'Ukraine se sont qualifiées jeudi pour la finale des barrages de l'Euro-2024 dont a été éliminé Israël, battu par l'Islande.

L'Ukraine l'a emporté (2-1) en Bosnie-Herzégovine et la Pologne, sans but cette fois de sa star Robert Lewandowski, a dominé à domicile l'Estonie (5-1) qui a joué à dix à partir de la 27e minute et l'exclusion après deux cartons jaune de Maksim Paskotsi.