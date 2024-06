Euro 2024: les Bleus font leurs grands débuts, la crise politique au premier plan

La sortie fracassante de Marcus Thuram samedi, appelant "à se battre pour que le RN ne passe pas", et celle du capitaine Kylian Mbappé, qui s'est positionné dimanche "contre les extrêmes et les idées qui divisent", ont fait passer les considérations sportives au second plan.

"La situation est plus importante que le match de demain (lundi)", a même lâché Mbappé au cours d'une conférence de presse largement consacrée dimanche à Düsseldorf aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

C'est donc dans un contexte lourd et tendu que les vice-champions du monde vont entamer le tournoi.