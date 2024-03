Euro-2024/barrages: la Pologne au bout du suspense rejoint le groupe de la France

En devant passer par une crispante séance de tirs aux buts, les Polonais ont arraché le tout dernier billet pour la compétition qui aura lieu de mi-juin à mi-juillet en Allemagne, après la victoire de l'Ukraine contre l'Islande (2-1) - en Pologne à cause de la guerre - et la qualification aux tirs aux buts de la Géorgie face à la Grèce.

La Pologne de Robert Lewandowski s'est qualifiée pour l'Euro aux tirs aux buts (0-0, 5 tab 4) face au Pays de Galles en barrages mardi soir à Cardiff, et sera le troisième adversaire de l'équipe de France en phase de groupe, avec les Pays-Bas et l'Autriche.

Pendant la partie, l'attaquant star a été muselé par la défense galloise et a eu peu d'influence sur le jeu quand, frustré, il est redescendu pour aider à la construction.

Car le gardien a dû s'employer pendant la partie. Les Gallois, sans leur habituel capitaine Aaron Ramsey blessé, s'habituant à jouer sans Gareth Bale retraité début 2023, ont longtemps fait parler leur force collective et leur envie. Leurs supporters ont poussé jusqu'au bout en chantant avec le soutien d'une fanfare.

Ce sont les Dragons rouges qui se sont montré les plus dangereux en première période et pendant une bonne partie de la seconde : tête proche du cadre de Ben Davies à la 17e minute, un but refusé sur un hors-jeu de quelques centimètres juste avant la pause, une tête de Kieffer Moore sortie d'une belle claquette par Szczesny...

Dans l'autre surface, les Polonais se montraient peu tranchants.

Les Gallois ont aussi mieux entamé la prolongation et Szczesny a encore dû repousser du bout des gants un centre à ras de terre tout près de son but (99e).

Sur la contre-attaque qui a suivi, Piotrowski a failli trouver la lucarne qui s'est dérobée au dernier moment. Les Polonais ont dû aller chercher leur salut au bout du suspense et ont fêté dignement leur qualification face à leurs supporters.